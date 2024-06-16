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Безпека на ЗАЕС, доступ до портів та повернення полонених. Що в спільній заяві саміту миру

Бюргеншток, Неділя 16 червня 2024 15:51
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Безпека на ЗАЕС, доступ до портів та повернення полонених. Що в спільній заяві саміту миру Фото: учасники саміту миру ухвалили спільну декларацію (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Учасники саміту миру у Швейцарії ухвалили спільне комюніке. Воно включає три аспекти української формули миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

Головні аспекти декларації першого саміту миру:

Ядерна безпека. Будь-яке використання ядерної енергії та ядерних установок має бути безпечним, захищеним, надійно охоронятися та не шкодити довкіллю. Українські атомні електростанції та установки, зокрема Запорізька атомна електростанція, повинні працювати безпечно та захищено під повним суверенним контролем України і відповідно до принципів МАГАТЕ та під її наглядом.

Будь-яка загроза або використання ядерної зброї в контексті війни в Україні є недопустимими.

Доступ до портів. Глобальна продовольча безпека залежить від безперебійного виробництва та постачання продуктів харчування. У зв’язку з цим вільне, повне та безпечне торговельне судноплавство, а також доступ до морських портів на Чорному та Азовському морях є надзвичайно важливими. Напади на торговельні судна в портах і на всьому маршруті, а також на цивільні порти та цивільну портову інфраструктуру є неприйнятними.

Продовольчу безпеку жодним чином не можна використовувати як зброю. Українська сільськогосподарська продукція має безпечно та вільно постачатися зацікавленим третім країнам.

Повернення полонених. Усі військовополонені мають бути звільнені шляхом повного обміну. Усі депортовані та незаконно переміщені українські діти та всі інші українські незаконно утримувані цивільні особи мають бути повернуті в Україну.

Перший саміт миру

15 та 16 червня у Швейцарії відбувся саміт миру України. У ньому взяли участь представники 100 країн та міжнародних організацій.

Попри заяви ЗМІ, учасники саміт миру ухвалили спільну декларацію. Як відомо, її підписала 80 держав та чотири організації. Серед тих, хто не підписав комюніке - Саудівська Аравія, Таїланд, Індія, Мексика, ПАР, Бразилія та Об'єднані Арабські Емірати.

Як пояснив глава МЗС України Дмитро Кулеба, документ буде відкритим. Тобто навіть після завершення саміту країни зможуть підписати декларацію.

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