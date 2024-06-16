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Стало відомо, які країни не підтримали декларацію за підсумками саміту миру

Україна, Неділя 16 червня 2024 15:10
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Стало відомо, які країни не підтримали декларацію за підсумками саміту миру Фото: комюніке по саміту миру у Швейцарії підтримали 80 країн (president.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

З'явився список країн, які підписали спільне комюніке за підсумками саміту миру у Швейцарії. Його підписали не всі держави, які брали участь у дводенному заході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода.

"Загалом у списку (тих, хто підписав, - ред) 80 країн та 4 організації", - повідомляє видання.

Серед тих, хто комюніке не підписав - Саудівська Аравія, Таїланд, Індія, Мексика, ПАР, Бразилія та Об'єднані Арабські Емірати.

Стало відомо, які країни не підтримали декларацію за підсумками саміту миру

Комюніке по саміту миру у Швейцарії підтримали 80 країн (t.me/svoboda_radio)

Спільна декларація за підсумками саміту: що відомо

У Швейцарії другий день поспіль триває саміт миру. В ньому приймають участь більше 100 участників. За підсумками заходу представники країн та організацій підписали спільну декларацію.

Як раніше дізналось Reuters, у проекті комюніке наголошувалось на трьох важливих моментах - поверненні ЗАЕС під контроль України, на вільному доступі до Чорного та Азовського морів, а також на звільненні та поверненні в Україну всіх полонених та депортованих.

Важливо, що раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба наголошував, що країни зможуть приєднатися до підписаної декларації навіть після закінчення першого саміту. Тому не виключено, что кількість підписантів може зрости.

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