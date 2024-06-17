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Росія після саміту миру у Швейцарії намагається дискредитувати українську формулу миру, - ЦПД

Україна Росія, Понеділок 17 червня 2024 09:17
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Росія після саміту миру у Швейцарії намагається дискредитувати українську формулу миру, - ЦПД Фото: РФ післі саміту миру у Швейцарії дискредетує українську формулу миру (Офіс Президента)
Автор: Ярослава Борзова

Російська кампанія з дискредитації Української формули миру досягнула кульмінації. Коментуючи підсумки саміту миру у Швейцарії, ворожа пропаганда поширює дезінформаційні наративи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації (ЦПД).

Зокрема, РФ поширює меседжі, що саміт є лише формальністю, бо в ньому не брали учать представники країни-агресора. Крім того, російська пропаганда намагається переконати аудиторію, що учасники обговорювали "план Путіна", а пропозиції України ніхто не сприймає серйозно, і що Київ та союзники продемонстрували прагнення до ескалації війни.

"Росія своїми маніпуляціями намагається знецінити значення Саміту миру, оскільки об’єднання світової спільноти у прагненні досягнути миру в Україні та відновити баланс у глобальній безпеці йде в розріз з планами РФ щодо продовження війни", - повідомляють у ЦПД.

Зазначається, що насправді саміт миру має велике значення, це перший крок до миру, що ґрунтується на Статуті ООН і базових принципах міжнародного права.

"Ця подія об’єднала понад 100 учасників, що свідчить про широкий інтерес до мирної ініціативи України, яка декларує важливу істину - колективні зусилля здатні зупинити війну та встановити справедливий мир", - інформують у ЦПД.

Саміт миру у Швейцарії

Нагадаємо, 16 червня, у Швейцарії завершився дводенний інаугураційний саміт миру. За підсумками саміту було опубліковано спільне комюніке, яке підтримала переважна більшість учасників саміту.

Варто зауважити, що є й ті з країн-учасників, хто комюніке не підтримав, - Саудівська Аравія, Таїланд, Індія, Мексика, ПАР, Бразилія та Об'єднані Арабські Емірати.

Про те, що було в тексті самого комюніке саміту миру, - читайте за посиланням.

Також РБК-Україна зібрало всі головні озвучені заяви на саміті миру у Швейцарії.

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