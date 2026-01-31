Росія пішла в механізований штурм під Покровськом: чим усе закінчилося

Активізація ворога на Покровському напрямку

У смузі відповідальності 7 корпусу Штурмових військ ДШВ зафіксовано зростання активності російських військ на напрямку Гришиного, що розташоване на північний захід від Покровська.

Окупанти намагаються посилити тиск, змінюючи тактику ведення бойових дій на цій ділянці фронту.

Механізований штурм із бронетехнікою

Російські війська здійснили спробу механізованого штурму населеного пункту, застосувавши три одиниці бронетехніки. Таким чином противник намагався пришвидшити наступ через провал тактики прихованої інфільтрації.

Попри частковий прорив, розвинути успіх ворогу не вдалося.



Дії українських підрозділів

155-та окрема механізована бригада імені Анни Київської у взаємодії з суміжними підрозділами своєчасно виявила противника та вступила в бій. Українські військові знищували окупантів як на підступах до села, так і безпосередньо на його околицях.

Втрати ворога та ситуація зараз

У результаті бою Сили оборони України знищили дві одиниці ворожої бронетехніки та ліквідували понад 10 російських військових.

На одній із бронемашин противник у паніці залишив поле бою. Наразі тривають пошуки та знищення залишків ворожої піхоти, зокрема в межах самого Гришиного.