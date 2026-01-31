Росія пішла в механізований штурм під Покровськом: чим усе закінчилося

Російські війська здійснили механізований штурм села Гришине на Покровському напрямку, Сили оборони України відбили атаку, знищивши ворожу бронетехніку та ліквідувавши окупантів. Бої в районі населеного пункту тривають.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 7 корпусу ДШВ.
У смузі відповідальності 7 корпусу Штурмових військ ДШВ зафіксовано зростання активності російських військ на напрямку Гришиного, що розташоване на північний захід від Покровська.
Окупанти намагаються посилити тиск, змінюючи тактику ведення бойових дій на цій ділянці фронту.
Російські війська здійснили спробу механізованого штурму населеного пункту, застосувавши три одиниці бронетехніки. Таким чином противник намагався пришвидшити наступ через провал тактики прихованої інфільтрації.
Попри частковий прорив, розвинути успіх ворогу не вдалося.
155-та окрема механізована бригада імені Анни Київської у взаємодії з суміжними підрозділами своєчасно виявила противника та вступила в бій. Українські військові знищували окупантів як на підступах до села, так і безпосередньо на його околицях.
У результаті бою Сили оборони України знищили дві одиниці ворожої бронетехніки та ліквідували понад 10 російських військових.
На одній із бронемашин противник у паніці залишив поле бою. Наразі тривають пошуки та знищення залишків ворожої піхоти, зокрема в межах самого Гришиного.
Селище Гришине розташоване на північ від Покровської агломерації. Попередню спробу атаки на населений пункт російські війська здійснили 10 грудня.
Тоді паралельно з механізованим штурмом південних околиць Покровська підрозділи РФ намагалися прорватися до Гришиного, використовуючи колону квадроциклів. Сили оборони України відбили атаку противника.
Крім того, раніше повідомлялося, що в Гришиному Покровського району Донецької області внаслідок російського обстрілу загорівся храм Покрови Божої Матері.
Пожежа виникла після ударів у ніч проти 27 жовтня. Інформації про постраждалих не надходило.