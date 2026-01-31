Россия пошла в механизированный штурм под Покровском: чем все закончилось

Российские войска осуществили механизированный штурм села Гришино на Покровском направлении, Силы обороны Украины отбили атаку, уничтожив вражескую бронетехнику и ликвидировав оккупантов. Бои в районе населенного пункта продолжаются.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 7 корпуса ДШВ.
В полосе ответственности 7 корпуса Штурмовых войск ДШВ зафиксирован рост активности российских войск на направлении Гришино, расположенного к северо-западу от Покровска.
Оккупанты пытаются усилить давление, меняя тактику ведения боевых действий на этом участке фронта.
Российские войска предприняли попытку механизированного штурма населенного пункта, применив три единицы бронетехники. Таким образом противник пытался ускорить наступление из-за провала тактики скрытой инфильтрации.
Несмотря на частичный прорыв, развить успех врагу не удалось.
155-я отдельная механизированная бригада имени Анны Киевской во взаимодействии со смежными подразделениями своевременно обнаружила противника и вступила в бой. Украинские военные уничтожали оккупантов как на подступах к селу, так и непосредственно на его окраинах.
В результате боя Силы обороны Украины уничтожили две единицы вражеской бронетехники и ликвидировали более 10 российских военных.
На одной из бронемашин противник в панике покинул поле боя. Сейчас продолжаются поиски и уничтожение остатков вражеской пехоты, в частности в пределах самого Гришино.
Поселок Гришино расположен к северу от Покровской агломерации. Предыдущую попытку атаки на населенный пункт российские войска осуществили 10 декабря.
Тогда параллельно с механизированным штурмом южных окраин Покровска подразделения РФ пытались прорваться к Гришиному, используя колонну квадроциклов. Силы обороны Украины отбили атаку противника.
Кроме того, ранее сообщалось, что в Гришино Покровского района Донецкой области в результате российского обстрела загорелся храм Покрова Божьей Матери.
Пожар возник после ударов в ночь на 27 октября. Информации о пострадавших не поступало.