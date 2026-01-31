Россия пошла в механизированный штурм под Покровском: чем все закончилось

Активизация врага на Покровском направлении

В полосе ответственности 7 корпуса Штурмовых войск ДШВ зафиксирован рост активности российских войск на направлении Гришино, расположенного к северо-западу от Покровска.

Оккупанты пытаются усилить давление, меняя тактику ведения боевых действий на этом участке фронта.

Механизированный штурм с бронетехникой

Российские войска предприняли попытку механизированного штурма населенного пункта, применив три единицы бронетехники. Таким образом противник пытался ускорить наступление из-за провала тактики скрытой инфильтрации.

Несмотря на частичный прорыв, развить успех врагу не удалось.



Действия украинских подразделений

155-я отдельная механизированная бригада имени Анны Киевской во взаимодействии со смежными подразделениями своевременно обнаружила противника и вступила в бой. Украинские военные уничтожали оккупантов как на подступах к селу, так и непосредственно на его окраинах.

Потери врага и ситуация сейчас

В результате боя Силы обороны Украины уничтожили две единицы вражеской бронетехники и ликвидировали более 10 российских военных.

На одной из бронемашин противник в панике покинул поле боя. Сейчас продолжаются поиски и уничтожение остатков вражеской пехоты, в частности в пределах самого Гришино.