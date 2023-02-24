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Росія підтримала "мирний план" Китаю та вкотре проскиглила через переговори з Україною

Фото: Марія Захарова, представник МЗС Росії (facebook.com/MIDRussia)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація виступила з підтримкою так званого "мирного плану" Китаю щодо війни в України. Вкотре проскиглила через нібито неможливість переговорів з Києвом.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал МЗС Росії.

Як відзначила Захарова, Кремль поділяє міркування Пекіну й нібито є "прихильником принципів Статуту ООН, міжнародного права та безпеки".

"Як і наші китайські колеги, вважаємо нелегітимними будь-які несанкціоновані Радою Безпеки ООН обмежувальні заходи. Це грубий інструмент недобросовісної конкуренції та економічної війни", - заявила представниця МЗС.

Водночас Росія нібито відкрита до завершення війни в Україні політико-дипломатичним шляхом, який передбачає:

  • припинення поставок в Україні західної зброї;
  • повернення нейтрального позаблокового статусу;
  • відмову від тимчасово окупованих територій;
  • тд.

У своєму зверненні Захарова також проскиглила й про необхідність:

  • забезпечення прав російськомовного населення;
  • скасування позовів в міжнародні судові інстанції;

Вкінці представниця МЗС Росії заявила про небажання України вести переговори з Росією, що "унеможливлює встановлення миру".

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Китай, сьогодні 24 лютого, оприлюднив так званий "мирний план" зі своїми ідеями щодо врегулювання війни на території України.

За словами радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана, війна може закінчитись хоч завтра, якщо Росія припинить нападати на Україну та виведе свої війська.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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