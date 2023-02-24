Росія підтримала "мирний план" Китаю та вкотре проскиглила через переговори з Україною

Російська Федерація виступила з підтримкою так званого "мирного плану" Китаю щодо війни в України. Вкотре проскиглила через нібито неможливість переговорів з Києвом.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал МЗС Росії.

Вкінці представниця МЗС Росії заявила про небажання України вести переговори з Росією, що "унеможливлює встановлення миру".

У своєму зверненні Захарова також проскиглила й про необхідність:

Водночас Росія нібито відкрита до завершення війни в Україні політико-дипломатичним шляхом, який передбачає:

"Як і наші китайські колеги, вважаємо нелегітимними будь-які несанкціоновані Радою Безпеки ООН обмежувальні заходи. Це грубий інструмент недобросовісної конкуренції та економічної війни", - заявила представниця МЗС.

Як відзначила Захарова, Кремль поділяє міркування Пекіну й нібито є "прихильником принципів Статуту ООН, міжнародного права та безпеки".

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Китай, сьогодні 24 лютого, оприлюднив так званий "мирний план" зі своїми ідеями щодо врегулювання війни на території України.

За словами радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана, війна може закінчитись хоч завтра, якщо Росія припинить нападати на Україну та виведе свої війська.

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