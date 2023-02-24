RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия поддержала "мирный план" Китая и в очередной раз проскулила из-за переговоров с Украиной

Фото: Мария Захарова, представитель МИД России (facebook.com/MIDRussia)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация выступила с поддержкой так называемого "мирного плана" Китая по поводу войны в Украине. В очередной раз проскулила из-за якобы невозможности переговоров с Киевом.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал МИД России.

Как отметила Захарова, Кремль разделяет соображения Пекина и якобы "привержен принципам Устава ООН, международного права и безопасности".

"Как и наши китайские коллеги, считаем нелегитимными любые несанкционированные Совбезом ООН ограничительные меры. Это грубый инструмент недобросовестной конкуренции и экономической войны", - заявила представитель МИД.

В то же время Россия якобы открыта до завершения войны в Украине политико-дипломатическим путем, предусматривающим:

  • прекращение поставок в Украину западного оружия;
  • возврат нейтрального внеблокового статуса;
  • отказ от временно оккупированных территорий;
  • тд.

В своем обращении Захарова также проскулила и о необходимости:

  • обеспечение прав русскоязычного населения;
  • отмены исков в международные судебные инстанции;

В заключение представительница МИД России заявила о нежелании Украины вести переговоры с Россией, что "делает невозможным установление мира".

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Китай, сегодня 24 февраля, обнародовал так называемый "мирный план" со своими идеями по урегулированию войны на территории Украины.

По словам советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, война может закончиться хоть завтра, если Россия перестанет нападать на Украину и выведет свои войска.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеРоссийская ФедерацияКитай