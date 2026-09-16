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Росія "підсвітила" цілі для Ірану під час атаки на базу США в Саудівській Аравії, - CNN

17:37 16.09.2026 Ср
2 хв
aimg Марія Науменко
Росія "підсвітила" цілі для Ірану під час атаки на базу США в Саудівській Аравії, - CNN Фото: іранські військові на тлі зображення ракет та карти Ірану (Getty Images)
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Російські розвідувальні супутники могли допомогти Ірану отримати дані для точніших ударів по американських об'єктах. За два дні до руйнівної атаки на базу США в Саудівській Аравії над нею пролетіли 14 російських супутників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Видання провело розслідування щодо того, як Іран удосконалив наведення на американські військові об'єкти та яку роль у цьому могли відіграти російські супутники.

За даними журналістів, 14 російських розвідувальних супутників пролетіли над американською військовою базою Prince Sultan у Саудівській Аравії за два дні до удару Ірану.

Супутники здійснювали прольоти над об'єктом у певній послідовності та в потрібний час. Це могло дозволити отримати широкий спектр розвідувальних даних про американські позиції.

Американські чиновники та міжнародні розвідувальні джерела заявили CNN, що така інформація могла допомогти Тегерану під час планування атаки. Йдеться, зокрема, про можливість точніше визначити розташування військової техніки та інші важливі об'єкти на території бази.

Водночас CNN не стверджує, що Росія безпосередньо передала Ірану дані саме для цієї атаки. Журналісти говорять про можливу роль російської супутникової розвідки, спираючись на інформацію американських чиновників та міжнародних розвідувальних джерел.

Що передувало

Нагадаємо, у КВІР заявили, що 9 вересня нанесли удар балістичними ракетами по американській базі в Йорданії.

Пізніше з'явилися фото пошкоджень американських військових об'єктів після ракетних і дронових атак.

11 вересня дрони атакували ключовий нафтопровід East-West у Саудівській Аравії. Унаслідок удару були пошкоджені насосні станції, а роботу трубопроводу тимчасово зупинили.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран, ймовірно, стоїть за атакою. Цей нафтопровід має стратегічне значення для Саудівської Аравії, оскільки дозволяє експортувати нафту в обхід Ормузької протоки.

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