Трамп поклав відповідальність на Іран за удар по нафтовій артерії Саудівської Аравії

У Вашингтоні вважають, що Іран, ймовірно, стоїть за атакою на нафтопровід Саудівської Аравії, який дозволяє експортувати нафту в обхід Ормузької протоки.

Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Трамп зробив відповідну заяву в суботу під час спілкування з журналістами в Дубліні. У нього запитали, чи вважає він Іран відповідальним за напад на важливий нафтопровід.

"Я думаю, що так, ймовірно, це вони", - відповів президент США.

Трамп поговорив із наслідним принцом Саудівської Аравії

Американський лідер також повідомив, що після атаки розмовляв із саудівським наслідним принцом Мухаммедом бін Салманом. Трампа назвав його "хорошим другом".

Водночас президент США розповів про контакт із єменськими хуситами, яких підтримує Іран. За словами Трампа, представники угруповання зателефонували його адміністрації та дали зрозуміти, що не хочуть прямого втручання Сполучених Штатів у конфлікт.

"Вони воліли б, щоб ми не втручалися, і пропускають більшість суден", - сказав Трамп.

Він додав, що є лише одна країна, з якою хусити "не надто задоволені", і пообіцяв, що США розберуться із цією ситуацією.