ua en ru
Сб, 12 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Трамп поклав відповідальність на Іран за удар по нафтовій артерії Саудівської Аравії

14:10 12.09.2026 Сб
2 хв
Атака зачепила маршрут експорту нафти, що проходить в обхід Ормузької протоки
aimg Марія Науменко
Трамп поклав відповідальність на Іран за удар по нафтовій артерії Саудівської Аравії Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

У Вашингтоні вважають, що Іран, ймовірно, стоїть за атакою на нафтопровід Саудівської Аравії, який дозволяє експортувати нафту в обхід Ормузької протоки.

Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Трамп зробив відповідну заяву в суботу під час спілкування з журналістами в Дубліні. У нього запитали, чи вважає він Іран відповідальним за напад на важливий нафтопровід.

"Я думаю, що так, ймовірно, це вони", - відповів президент США.

Трамп поговорив із наслідним принцом Саудівської Аравії

Американський лідер також повідомив, що після атаки розмовляв із саудівським наслідним принцом Мухаммедом бін Салманом. Трампа назвав його "хорошим другом".

Водночас президент США розповів про контакт із єменськими хуситами, яких підтримує Іран. За словами Трампа, представники угруповання зателефонували його адміністрації та дали зрозуміти, що не хочуть прямого втручання Сполучених Штатів у конфлікт.

"Вони воліли б, щоб ми не втручалися, і пропускають більшість суден", - сказав Трамп.

Він додав, що є лише одна країна, з якою хусити "не надто задоволені", і пообіцяв, що США розберуться із цією ситуацією.

Нагадуємо, напередодні у Саудівській Аравії дрони атакували ключовий східно-західний нафтопровід. Унаслідок удару були пошкоджені насосні станції, а роботу трубопроводу тимчасово зупинили.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Іран Сполучені Штати Америки Близький Схід Ормузька протока Саудівська Аравія НАФТА
Новини
Спокійний долар і мінливий євро: банкір дав прогноз курсу на наступний тиждень
Спокійний долар і мінливий євро: банкір дав прогноз курсу на наступний тиждень
Аналітика
Українські КАБи запускатимуть дрони: інтерв'ю з СЕО BlueBird Tech
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна Українські КАБи запускатимуть дрони: інтерв'ю з СЕО BlueBird Tech