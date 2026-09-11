Дрони атакували ключовий нафтопровід у Саудівській Аравії, - CNN

У Саудівській Аравії атакований ключовий східно-західний нафтопровід, внаслідок чого були пошкоджені насосні станції об'єкта.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

За інформацією американських посадовців, унаслідок влучання постраждали насосні станції, розташовані поруч із магістральним трубопроводом.

На супутникових знімках за п'ятницю зафіксовано значні руйнування від пожежі на одній із станцій, тоді як знімки за четвер показали менше займання із клубами густого чорного диму на іншому об'єкті.

Американські спецслужби наразі збирають розвідувальні дані та з'ясовують, чи пошкоджено самі ділянки труби і скільки часу знадобиться на відновлення. Експерти зазначають, що ремонт насосних станцій може виявитися менш тривалим, ніж усунення серйозних проривів безпосередньо на магістралі.

Хто стоїть за атакою

Офіційно відповідальність за удар поки ніхто на себе не взяв. Водночас одне з джерел зазначило, що удару завдали безпілотники, які базуються в Іраку.

Аналітики Фонду захисту демократій нагадують, що підтримувані Іраном іракські угруповання й раніше використовували дрони для ударів по саудівській інфраструктурі. Подібні дії можуть бути частиною ширшої стратегії Тегерана з тиску на арабські країни, щоб змусити їх відмовитися від присутності американських військ у регіоні.

Пізніше у Міністерстві енергетики Саудівської Аравії повідомили, що трубопровід було тимчасово зупинено після ударів.

Стратегічне значення нафтопроводу

Східно-західний трубопровід став критично важливим для Ер-Ріяду після початку протистояння між США та Іраном. Оскільки Іран фактично перекрив Ормузьку протоку, Саудівська Аравія перенаправляє цим маршрутом близько 5 мільйонів барелів нафти на день до порту Янбу на Червоному морі.

Цей канал експорту перебуває під загрозою, оскільки бойовики-хусити раніше заявляли про наміри завдавати ударів по будь-яких саудівських суднах, які намагатимуться пройти через протоку Баб-ель-Мандеб.