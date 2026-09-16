Россия "подсветила" цели для Ирана во время атаки на базу США в Саудовской Аравии, - CNN
Российские разведывательные спутники могли помочь Ирану получить данные для более точных ударов по американским объектам. За два дня до разрушительной атаки на базу США в Саудовской Аравии над ней пролетели 14 российских спутников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Издание провело расследование того, как Иран усовершенствовал наведение на американские военные объекты и какую роль в этом могли сыграть российские спутники.
По данным журналистов, 14 российских разведывательных спутников пролетели над американской военной базой Prince Sultan в Саудовской Аравии за два дня до удара Ирана.
Спутники совершали пролеты над объектом в определенной последовательности и в нужное время. Это могло позволить получить широкий спектр разведывательных данных об американских позициях.
Американские чиновники и международные разведывательные источники заявили CNN, что такая информация могла помочь Тегерану при планировании атаки. Речь идет, в частности, о возможности более точно определить расположение военной техники и другие важные объекты на территории базы.
В то же время CNN не утверждает, что Россия напрямую передала Ирану данные именно для этой атаки. Журналисты говорят о возможной роли российской спутниковой разведки, опираясь на информацию американских чиновников и международных разведывательных источников.
Что предшествовало
Напомним, в КСИР заявили, что 9 сентября нанесли удар баллистическими ракетами по американской базе в Иордании.
Позже появились фотографии повреждений американских военных объектов после ракетных и дроновых атак.
11 сентября дроны атаковали ключевой нефтепровод East-West в Саудовской Аравии. В результате удара были повреждены насосные станции, а работу трубопровода временно остановили.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран, вероятно, стоит за атакой. Этот нефтепровод имеет стратегическое значение для Саудовской Аравии, поскольку позволяет экспортировать нефть в обход Ормузского пролива.