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Нова ескалація війни: Іран випустив ракети на базі США, Вашингтон знищив танкери

11:33 09.09.2026 Ср
2 хв
Сторони перейшли до нового витку ударів
aimg Анастасія Никончук
Нова ескалація війни: Іран випустив ракети на базі США, Вашингтон знищив танкери Ілюстративне фото: війна США з Іраном (GettyImages)
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Іран завдав нових ударів по американських об'єктах та судах після того, як США заявили про знищення п'яти іранських нафтових танкерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Reuters та Центральне командування США (CENTCOM).

Іран завдав удару по американській базі

Корпус вартових Ісламської революції заявив, що в ніч проти 9 вересня Іран застосував балістичні ракети проти бази в Йорданії, яку використовують американські військові. Водночас Тегеран повідомив про атаку на 10 суден у районі Ормузької протоки.

Заяви Ірану пролунали після того, як США повідомили про знищення п'яти іранських нафтових танкерів. У Вашингтоні пов'язали ці удари з діями КВІР, який, за версією американської сторони, двічі за останні дні намагався атакувати корабель ВМС США балістичними ракетами.

США пояснили удари по танкерам

Центральне командування США заявило, що американський військовий корабель зміг ухилитися від атак та продовжив патрулювання в регіоні. За даними американської сторони, ніхто із військовослужбовців не постраждав.

У відповідь на дії Ірану США завдали ударів по п'ятьом нафтовим танкерам. Після цього КВІР заявив про ракетну атаку на базу в районі Аль-Азрака в Йорданії та нові удари по судах.

Марко Рубіо зробив заяву

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон має намір продовжувати відповідати на спроби Ірану атакувати американські кораблі, повідомляє Telegram-канал "Donald Trump російською".

"Іран продовжує намагатися атакувати кораблі ВМС США. Але щоразу, коли вони намагаються це зробити, вони втрачатимуть свої танкери", - держсекретар США Марко Рубіо.

Нові взаємні удари стали різкою ескалацією конфлікту, який триває вже шість місяців. Після місяця відносного затишшя бойові дії знову посилилися і торкнулися військових об'єктів, суду та енергетичної інфраструктури.

Нагадуємо, що 5 вересня американські військові завдали ударів по трьох іранських нафтових танкерах, заявивши, що це стало відповіддю на запуск КВІР балістичних ракет по двох кораблях ВМС США. Американська сторона повідомила, що військові суди не зазнали пошкоджень, а серед військовослужбовців постраждалих не було.

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