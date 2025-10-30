Росія підняла у небо МіГ-31К: ворог запустив ракети "Кинджал"

У четвер зранку, 30 жовтня, росіяни підняли у небо літаки МіГ-31К, які є носіями аеробалістичних ракет "Кинджал". Відомо, що ворог вже запустив по Україні ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації.

"Активність російського МіГ-31К, носія аеробалістичної ракети "Кинджал". Просимо всіх мешканців столиці залишатися в укриттях, загроза зберігається", - йдеться у повідомленні.

Одразу після цього Повітряні сили ЗСУ написали, що зафіксували пуски "Кинджалів" в напрямку Вінницької області. Після цього ракети летіли в напрямку населеного пункту Латижин.

Окрім того, ворог запустив крилаті ракети "Калібр", які теж тривали курс на Латижин і не тільки.

Оновлено о 05:06

Моніторингові канали зараз пишуть, що з аеродрому "Саваслейка" злетів ще один МіГ-31К.

Де оголосили тривогу

Станом на 05:05 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, внаслідок комбінованої атаки РФ сигнал наразі по всій території України.