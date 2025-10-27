В Україні оголосили масштабну тривогу через носія "Кинджалів"

Загроза МіГ-31К

Нагадаємо, під час зльоту російських винищувачів МіГ-31К по всій території України оголошують повітряну тривогу через високу загрозу, яку вони становлять.

Ці літаки можуть нести гіперзвукові ракети великої дальності "Кинджал".

Оголошення тривоги дає змогу службам ППО та місцевій владі заздалегідь попередити населення про можливу небезпеку. Жителі отримують сигнал сховатися в безпечних місцях, що знижує ризик жертв і пошкоджень.

Крім того, такі заходи дають можливість військовим оперативно реагувати на можливі запуски ракет "Кинджал" і координувати дії для захисту ключових об'єктів інфраструктури. Це стандартна практика для забезпечення безпеки країни в умовах загрози повітряних ударів.

Варто зауважити, що востаннє для удару по Україні російські окупанти використали гіперзвукові ракети "Кинджал" у ніч проти 22 жовтня.

Тоді Повітряні сили повідомляли, що росіяни застосували чотири "Кинджали". Ймовірно, збити їх не вдалося.

До речі, у липні цього року на виставці "Іннопром-2025" в Єкатеринбурзі російська компанія ASF-Innovations представила дрон "Кинджал", призначений для знищення ворожих безпілотників тараном.

Апарат створений для ближнього перехоплення цілей на малих висотах і здатний розвивати швидкість до 300 км/год. У носовій частині дрона встановлений тепловізійний ІЧ-шукач, що дозволяє йому самостійно наводитися на ціль. Розробники заявляють, що всі компоненти "Кинджала" "вироблені російськими компаніями".