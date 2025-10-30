ua en ru
Чт, 30 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Россия подняла в небо МиГ-31К: враг запустил ракеты "Кинжал"

Четверг 30 октября 2025 05:05
UA EN RU
Россия подняла в небо МиГ-31К: враг запустил ракеты "Кинжал" Фото: россияне запустили по Украине ракеты "Кинжал" (wikipedia.org)
Автор: Эдуард Ткач

В четверг утром, 30 октября, россияне подняли в небо самолеты МиГ-31К, которые являются носителями аэробаллистических ракет "Кинжал". Известно, что враг уже запустил по Украине ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации.

"Активность российского МиГ-31К, носителя аэробаллистической ракеты "Кинжал". Просим всех жителей столицы оставаться в укрытиях, угроза сохраняется", - говорится в сообщении.

Сразу после этого Воздушные силы ВСУ написали, что зафиксировали пуски "Кинжалов" в направлении Винницкой области. После этого ракеты летели в направлении населенного пункта Латыжин.

Кроме того, враг запустил крылатые ракеты "Калибр", которые тоже продолжали курс на Латыжин и не только.

Обновлено в 05:06

Мониторинговые каналы сейчас пишут, что с аэродрома "Саваслейка" взлетел еще один МиГ-31К.

Где объявили тревогу

По состоянию на 05:05 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно увидеть, в результате комбинированной атаки РФ сигнал сейчас по всей территории Украины.Россия подняла в небо МиГ-31К: враг запустил ракеты &quot;Кинжал&quot;

Напомним, вечером 27 октября, по всей Украине тоже была объявлена воздушная тревога. Причиной тоже с по взлет российского МиГ-31К.

Отметим, что когда взлетает данный тип самолетов, тревога распространяется по всей территории Украины, так как они представляют серьезную угрозу.

Читайте РБК-Украина в Google News
МіГ-31К Война в Украине
Новости
Выдумки и фантазии. В ВСУ опровергли заявление Путина о якобы окружении Купянска
Выдумки и фантазии. В ВСУ опровергли заявление Путина о якобы окружении Купянска
Аналитика
Правые наступают. Кто победит на выборах в Нидерландах и грозит ли это Украине
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина Правые наступают. Кто победит на выборах в Нидерландах и грозит ли это Украине