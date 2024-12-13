ua en ru
Пт, 13 грудня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Росія підняла у небо МіГ-31К на тлі ракетної атаки по Україні

П'ятниця 13 грудня 2024 07:33
UA EN RU
Росія підняла у небо МіГ-31К на тлі ракетної атаки по Україні Фото: Росія підняла МіГ-31К у небо (wikipedia)
Автор: Едуард Ткач

Зранку, 13 грудня, по всій території України оголосили повітряну тривогу. Ворог здійснює ракетний обстріл, наразі підняв у небо МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Увага! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні о 07:24.

Де оголосили тривогу

Станом на 07:33 сигнал повітряної тривоги продовжується по всій території України.

Росія підняла у небо МіГ-31К на тлі ракетної атаки по Україні

Нагадаємо, в останні кілька днів Росія не здійснювала масованих обстрілів ні ракетами, ні дронами, якщо не йдеться про прифронтові регіони. Однак починаючи з вечора, 12 грудня, ворог знову почав застосовувати по різних містах і областях України дрони.

Пізніше, в ніч на 13 грудня, Росія підняла в небо кілька стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому Оленя. Їх було кілька, але точної кількості не названо.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна в Україні
NEWS
Україна під ракетним ударом: що відомо на зараз
Україна під ракетним ударом: що відомо на зараз
DAILY
Людмила Черенько: Рівень бідності катастрофічно зростає, але люди не просять соціальну допомогу
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Людмила Черенько: Рівень бідності катастрофічно зростає, але люди не просять соціальну допомогу