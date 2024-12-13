Россия подняла в небо МиГ-31К на фоне ракетной атаки по Украине
Фото: Россия подняла МиГ-31К в небо (wikipedia)
Утром, 13 декабря, по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Враг осуществляет ракетный обстрел, сейчас поднял в небо МиГ-31К.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
"Внимание! Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги", - говорится в сообщении в 07:24.
Где объявили тревогу
По состоянию на 07:33 сигнал воздушной тревоги продолжается по всей территории Украины.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.