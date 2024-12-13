Россия подняла в небо МиГ-31К на фоне ракетной атаки по Украине

Утром, 13 декабря, по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Враг осуществляет ракетный обстрел, сейчас поднял в небо МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"Внимание! Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги", - говорится в сообщении в 07:24. Где объявили тревогу По состоянию на 07:33 сигнал воздушной тревоги продолжается по всей территории Украины.