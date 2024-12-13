Росія підняла з аеродрому "Оленья" декілька літаків Ту-95МС, - Повітряні сили ЗСУ

Росія в ніч на 13 грудня підняла у небо декілька стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Вони вилетіли з аеродрому Оленья.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Увага! Зафіксовано зліт декількох Ту-95МС з аеродрому Оленья (Мурманська область Росії)", - йдеться у повідомленні о 03:23. Військові закликали слідкувати за повідомленнями і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Де оголосили тривогу Станом на 03:33 карта повітряних тривог в Україні має такий вигляд.