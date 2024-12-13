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Росія підняла з аеродрому "Оленья" декілька літаків Ту-95МС, - Повітряні сили ЗСУ

П'ятниця 13 грудня 2024 03:33
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Росія підняла з аеродрому "Оленья" декілька літаків Ту-95МС, - Повітряні сили ЗСУ Фото: військові закликали не ігнорувати сигнали тривоги (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Росія в ніч на 13 грудня підняла у небо декілька стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Вони вилетіли з аеродрому Оленья.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Увага! Зафіксовано зліт декількох Ту-95МС з аеродрому Оленья (Мурманська область Росії)", - йдеться у повідомленні о 03:23.

Військові закликали слідкувати за повідомленнями і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Де оголосили тривогу

Станом на 03:33 карта повітряних тривог в Україні має такий вигляд.

Росія підняла з аеродрому &quot;Оленья&quot; декілька літаків Ту-95МС, - Повітряні сили ЗСУ

Нагадаємо, що востаннє Росія піднімала в небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС 21 листопада. Того дня вони здійснили пуски крилатих ракет по території України.

Детальніше про перші наслідки тодішньої атаки - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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