ua en ru
Пт, 13 грудня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Росія атакує Україну дронами: де наразі існує загроза

Четвер 12 грудня 2024 23:28
UA EN RU
Росія атакує Україну дронами: де наразі існує загроза Ілюстративне фото: дрони ворога зафіксовано у багатьох областях (колаж, РБК-Україна)
Автор: Едуард Ткач

Росія декілька днів поспіль фактично не атакувала Україну дронами. Однак у четвер, 12 грудня, поновила атаки і наразі над країною дуже багато ворожих БпЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Згідно останньої інформації, станом на 23:20 ситуація щодо ворожих ударних дронів наступна:

  • БпЛА У Сумській області, курс - південно-західний/північний;
  • БпЛА на півночі Полтавської області, курс - західний/південно-західний;
  • БпЛА на південному сході Чернігівської області, курс - західний/південно-західний;
  • БпЛА на південному сході Харківської області, курс - західний/південно-західний;
  • БпЛА на північному заході Вінницької області, курс - північно-західний;
  • БпЛА на північному сході Кіровоградської обалсті, курс- південно-західний;
  • БпЛА на північному сході Черкаської області, курс- південно-західний;
  • БпЛА на південному сході Запорізької області, курс - північний;
  • також існує загроза застосування ворожих дронів для Хмельницької області з північно-східного напрямку;
  • крім того, зафіксовано рух БпЛА з північного сходу в напрямку Кременчука та Черкас.

Де оголосили тривогу

Станом на 23:28 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у більшості областей.

Росія атакує Україну дронами: де наразі існує загроза

Нагадаємо, що сьогодні ввечері росіяни окупанти намагалися атакувати дронами, зокрема й Київ. Зокрема, уламки одного з БпЛА впали в Печерському районі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна в Україні
NEWS
У центрі Києва впали уламки російського ударного дрона
У центрі Києва впали уламки російського ударного дрона
DAILY
Людмила Черенько: Рівень бідності катастрофічно зростає, але люди не просять соціальну допомогу
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Людмила Черенько: Рівень бідності катастрофічно зростає, але люди не просять соціальну допомогу