Росія атакує Україну дронами: де наразі існує загроза
Ілюстративне фото: дрони ворога зафіксовано у багатьох областях (колаж, РБК-Україна)
Росія декілька днів поспіль фактично не атакувала Україну дронами. Однак у четвер, 12 грудня, поновила атаки і наразі над країною дуже багато ворожих БпЛА.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
Згідно останньої інформації, станом на 23:20 ситуація щодо ворожих ударних дронів наступна:
- БпЛА У Сумській області, курс - південно-західний/північний;
- БпЛА на півночі Полтавської області, курс - західний/південно-західний;
- БпЛА на південному сході Чернігівської області, курс - західний/південно-західний;
- БпЛА на південному сході Харківської області, курс - західний/південно-західний;
- БпЛА на північному заході Вінницької області, курс - північно-західний;
- БпЛА на північному сході Кіровоградської обалсті, курс- південно-західний;
- БпЛА на північному сході Черкаської області, курс- південно-західний;
- БпЛА на південному сході Запорізької області, курс - північний;
- також існує загроза застосування ворожих дронів для Хмельницької області з північно-східного напрямку;
- крім того, зафіксовано рух БпЛА з північного сходу в напрямку Кременчука та Черкас.
Де оголосили тривогу
Станом на 23:28 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у більшості областей.
Нагадаємо, що сьогодні ввечері росіяни окупанти намагалися атакувати дронами, зокрема й Київ. Зокрема, уламки одного з БпЛА впали в Печерському районі.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.