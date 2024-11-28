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Росія підняла у небо сім бортів Ту-95МС

Четвер 28 листопада 2024 04:45
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Росія підняла у небо сім бортів Ту-95МС Фото: російські літаки Ту-95 (росЗМІ)
Автор: Едуард Ткач

Майже зранку, 28 листопада, Росія підняла у небо до чотирьох бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Вони вилетіли з аеродрому "Оленья".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Увага! Відмічається активність 4-х бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья" (Мурманська область), що здійснюють політ у південно-східному напрямку", - йдеться у повідомленні.

Військові додали, що у разі ракетної загрози та пусків крилатих ракет буде повідомлено додатково.

"Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - закликали у ПС.

Оновлено о 05:06

Військові уточнили, що в повітрі перебуває 7 бортів Ту-95МС. У Повітряних силах вкотре закликали українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

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