Россия подняла в небо семь бортов Ту-95МС

Почти с утра, 28 ноября, Россия подняла в небо до четырех бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Они вылетели из аэродрома "Оленья".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"Внимание! Отмечается активность 4-х бортов Ту-95МС с аэродрома "Оленья" (Мурманская область), совершающих полет в юго-восточном направлении", - говорится в сообщении. Военные добавили, что в случае ракетной угрозы и пусков крылатых ракет будет сообщено дополнительно. "Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", – призвали в ПС. Обновлено в 05:06 Военные уточнили, что в воздухе находится 7 бортов Ту-95МС. В Воздушных силах в очередной раз призвали украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги.