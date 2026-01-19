Росія підготувалася до масованого удару: Зеленський звернувся до українців

Новий масований удар

Нагадаємо, ще 16 січня президент України Володимир Зеленський заявляв про те, що Росія готується до нових масованих ударів по Україні.

За його словами, інформацію про підготовку РФ до масованого обстрілу отримала українська розвідка.

При цьому 18 січня глава української держави звернувся до партнерів і заявив, що Україні потрібно більше захисту. Насамперед це стосується нових ракет для систем протиповітряної оборони.

Лише минулого тижня стало відомо, що Україна отримала від партнерів "серйозний пакет" ракет для систем протиповітряної оборони.

На той момент глава української держави заявляв, що для кількох систем ППО вже не було ракет.

Примітно, що Росія посилила удари по Україні на тлі різкого похолодання. Ворог хоче залишити українців без тепла і світла під час морозів. Остання така атака сталася в ніч на 13 січня. Тоді ворог, зокрема, вдарив по енергооб'єктах у Києві.