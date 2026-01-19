Россия подготовилась к массированному удару: Зеленский обратился к украинцам

Новый массированный удар

Напомним, еще 16 января президент Украины Владимир Зеленский заявлял о том, что Россия готовится к новым массированным ударам по Украине.

По его словам, информацию о подготовке РФ к массированному обстрелу получила украинская разведка.

При этом 18 января глава украинского государства обратился к партнерам и заявил, что Украине нужно больше защиты. Прежде всего это касается новых ракет для систем противовоздушной обороны.

Только на прошлой неделе стало известно, что Украина получила от партнеров "серьезный пакет" ракет для систем противовоздушной обороны.

На тот момент глава украинского государства заявлял, что для нескольких систем ПВО уже не было ракет.

Примечательно, что Россия усилила удары по Украине на фоне резкого похолодания. Враг хочет оставить украинцев без тепла и света во время морозов. Последняя такая атака произошла в ночь на 13 января. Тогда враг, в частности, ударил по энергообъектам в Киеве.