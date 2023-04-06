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Росія піде сама. Подоляк розповів, як може відбуватися деокупація Криму

Фото: Михайло Подоляк, радник керівника ОП (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Росіяни, найімовірніше, самі підуть з тимчасово окупованого Криму після низки успішних дій українських захисників на полі бою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка в інтерв'ю "24 каналу".

За його словами, діалог щодо Криму може відбуватися, якщо росіяни будуть готові вийти за кілька днів. Після цього туди зайдуть ЗСУ без активних бойових дій. Але такий сценарій дуже малоймовірний.

"Швидше за все буде так: завдання тактичних суттєвих поразок Росії на полі бою. Немає різниці, на якому напрямку… Але після того, як буде завдано суттєвих тактичних поразок на будь-якому напрямку, Росія сама швидко залишатиме півострів Крим", - зазначив Подоляк.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що вибір методу деокупації Криму залежатиме від поведінки Росії.

Також ми писали, що, за словами заступника керівника Офісу президента з міжнародних питань Андрія Сибіги, Україна не йтиме на будь-які поступки щодо Криму, а переговори - можлива опція для деокупації півострова.

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