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Россия уйдет сама. Подоляк рассказал, как может происходить деоккупация Крыма

Фото: Михаил Подоляк, советник руководителя ОП (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Россияне, вероятнее всего, сами уйдут из временно оккупированного Крыма после ряда успешных действий украинских защитников на поле боя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в интервью "24 каналу".

По его словам, диалог по Крыму может происходить, если россияне будут готовы выйти за несколько дней. После этого туда зайдут ВСУ без активных боевых действий. Но такой сценарий очень маловероятен.

"Скорее всего будет так: нанесение тактических существенных поражений России на поле боя. Нет разницы, на каком направлении… Но после того, как будут нанесены существенные тактические поражения на любом направлении, Россия сама будет быстро покидать полуостров Крым", - отметил Подоляк.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что выбор метода деоккупации Крыма будет зависеть от поведения России.

Также мы писали, что, по словам заместителя руководителя Офиса президента по международным вопросам Андрея Сибиги, Украина не будет идти на любые уступки по Крыму, а переговоры - возможная опция для деоккупации полуострова.

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