UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росія перевела частину кораблів у Азовське море: у ВМС назвали причину

Фото: Дмитро Плетенчук, речник Військово-морських сил (facebook.com/Taclbery.jpg)
Автор: Уляна Безпалько, Сергій Пишкін

Російська Федерація перевела частину кораблів до Азовського моря, оскільки вважає акваторію більш безпечною через контроль усього узбережжя.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів речник Військово-морських сил (ВМС) Дмитро Плетенчук.

Як розповів Плетенчук, основна тактика ворога за останні пів року зводилась до того, що російські кораблі ховались на базі в Новоросійську і на базі в Севастополі. 

Після знищення ракетного корабля "Аскольд", росіяни вивели з Севастополя ще шість одиниць. Зокрема вони вирішили перевести в Азовське море ще кілька кораблів з Новоросійська. Наразі в акваторії розташовані вісім кораблів, зокрема три носії крилатих ракет проєкту "Буян-М" і три великі десантні кораблі.

"Ймовірніше за все, їх перевели туди з метою поновлення навчального процесу. Тому що там десантуватись їм немає куди - на жаль, там усе узбережжя окуповано росіянами", - додав Плетенчук. 

За слова Плетенчука, ймовірно ворог почувається більш безпечно в Азовському морі через те, що Керченська протока стоїть на заваді дронам. Зокрема росіяни використовують тактику прикриття цивільними суднами 

"Однак верифікованої інформації, чому вони перемістилися в Азов, наразі немає. Це лише припущення і версії, виходячи з дій противника", - додав він.

Ураження російських кораблів 

Завдяки морським дронам, зокрема таким як MAGURA V5, Україні вдалось змусити втекти з Криму бойові кораблі Росії. Загалом від початку війни було знищено вже чотири великі десантні кораблі Чорноморського флоту Росії. Як приклад, серед нещодавніх втрат - ракетний корабель "Циклон", який був уражений в Севастополі наприкінці травня. 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВМСРосійська Федерація