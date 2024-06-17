Россия перевела часть кораблей в Азовское море: в ВМС назвали причину

Как рассказал Плетенчук, основная тактика врага за последние полгода сводилась к тому, что российские корабли прятались на базе в Новороссийске и на базе в Севастополе.

После уничтожения ракетного корабля "Аскольд", россияне вывели из Севастополя еще шесть единиц. В частности они решили перевести в Азовское море еще несколько кораблей из Новороссийска. Сейчас в акватории расположены восемь кораблей, в том числе три носителя крылатых ракет проекта "Буян-М" и три больших десантных корабля.

"Вероятнее всего, их перевели туда с целью возобновления учебного процесса. Потому что там десантироваться им некуда - к сожалению, там все побережье оккупировано россиянами", - добавил Плетенчук.

По слова Плетенчука, вероятно враг чувствует себя более безопасно в Азовском море из-за того, что Керченский пролив мешает дронам. В частности россияне используют тактику прикрытия гражданскими судами

"Однако верифицированной информации, почему они переместились в Азов, пока нет. Это лишь предположения и версии, исходя из действий противника", - добавил он.

Поражение российских кораблей

Благодаря морским дронам, в частности, таким как MAGURA V5, Украине удалось заставить бежать из Крыма боевые корабли России. Всего с начала войны были уничтожены уже четыре больших десантных корабля Черноморского флота России. Как пример, среди недавних потерь - ракетный корабль "Циклон", пораженный в Севастополе в конце мая.