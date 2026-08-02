Росія переправила до Малі бронетехніку на підсанкційному судні, - BBC

На відео, яке 25 липня транслювало малійське державне телебачення, було видно велику колону бронетехніки, яка прибула до столиці Бамако.

За даними ЗМІ, підсанкційне вантажне судно "Михайло Бритнєв" пришвартувалося у Ломе 9 липня. Воно перевозило вантажівки, бронетранспортери та бойові машини піхоти.

Дані з відстеження суден показують, що "Михайло Бритнєв" вийшов із російського порту Балтійськ 18 червня і рухався через Північне море перед входом у Ла-Манш.

Фото: ВВС

Судно супроводжував через Ла-Манш російський військовий корабель типу "Ропуча".

За інформацією BBC Verify, порт Балтійськ слугував перевалочним пунктом для кількох суден, що експортували військові матеріали до Західної Африки.