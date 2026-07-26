Російський "Африканський корпус" кинув союзників у розпал бою в Малі, - ГУР

Під час бою в Малі російські військові покинули союзників напризволяще. Наслідки атаки виявилися для них катастрофічними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони України.

За даними ГУР, на початку липня 2026 року підконтрольний Міноборони РФ "Африканський корпус" разом із військовими малійської хунти потрапив у засідку, яку влаштували місцеві повстанські угруповання. Колона рухалася поблизу населеного пункту Табришат у районі Ґао на північному сході країни.

Як зазначили у розвідці, під час атаки колона почала зазнавати значних втрат у бронетехніці та живій силі. У цей момент російські військові відступили, залишивши союзників із малійської хунти без наземної та повітряної підтримки.

У ГУР наголосили, що "Африканський корпус" має на озброєнні безпілотники "Оріон", а також гелікоптери Мі-24 і Мі-8, однак їх не використали для прикриття союзників.

За попередніми даними, у бою загинули щонайменше 60 військовослужбовців армії Малі, ще не менше 30 потрапили в полон. Крім того, десятки людей зазнали поранень.

Як Росія використовує союзників у Малі

"Епізод вкотре засвідчив, що Росія використовує військових малійської хунти як "гарматне м’ясо" для досягнення власних цілей в Малі", - підкреслили в розвідці.

Там додали, що РФ використовує такий самий підхід і під час війни проти України, коли відправляє іноземних найманців на смерть у "м’ясних штурмах".

"Ватажки "Африканського корпусу" в Малі поводяться як рабовласники - солдати армії тамтешнього режиму слугують для росіян челяддю: виконують всю чорнову роботу, працюють вантажниками, прибирають за московитами у казармах", - повідомили в ГУР.

Крім того, за інформацією української розвідки, росіяни створили корупційні схеми серед командування малійської армії. Зокрема, йдеться про продаж стрілецької зброї, яку раніше передали в межах так званої "військової допомоги".

У ГУР додали, що головною метою Росії в Малі є встановлення контролю над покладами золота й урану, а також розширення свого впливу на Африканському континенті.