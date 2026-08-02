Россия переправила в Малую бронетехнику на подсанкционном судне, - BBC

На видео, которое 25 июля транслировало малийское государственное телевидение, была видна большая колонна бронетехники, прибывшая в столицу Бамако.

По данным СМИ, подсанкционное грузовое судно "Михаил Бритнев" пришвартовалось в Ломе 9 июля. Оно перевозило грузовики, бронетранспортеры и боевые машины пехоты.

Данные по отслеживанию судов показывают, что "Михаил Бритнев" вышел из российского порта Балтийск 18 июня и двигался через Северное море перед входом в Ла-Манш.

Фото: BBC

Судно сопровождал через Ла-Манш русский военный корабль типа "Рапучая".

По информации BBC Verify, порт Балтийск служил перевалочным пунктом для нескольких судов, экспортировавших военные материалы в Западную Африку.