Россия переправила в Малую бронетехнику на подсанкционном судне, - BBC

Россия переправила в Малую военную технику с помощью подсанкционного грузового судна "Михаил Бритнев".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.
На видео, которое 25 июля транслировало малийское государственное телевидение, была видна большая колонна бронетехники, прибывшая в столицу Бамако.
По данным СМИ, подсанкционное грузовое судно "Михаил Бритнев" пришвартовалось в Ломе 9 июля. Оно перевозило грузовики, бронетранспортеры и боевые машины пехоты.
Данные по отслеживанию судов показывают, что "Михаил Бритнев" вышел из российского порта Балтийск 18 июня и двигался через Северное море перед входом в Ла-Манш.
Фото: BBC
Судно сопровождал через Ла-Манш русский военный корабль типа "Рапучая".
По информации BBC Verify, порт Балтийск служил перевалочным пунктом для нескольких судов, экспортировавших военные материалы в Западную Африку.
Напомним, ранее мы сообщали, что во время боя в Мали российские военные покинули союзников на произвол судьбы. Последствия атаки оказались для них катастрофическими.
Также сообщалось, что США могут столкнуться с россиянами в Мали. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность военных действий в Мали против группировки JNIM, связанной с "Аль-Каидой".