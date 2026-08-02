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Росія переправила до Малі бронетехніку на підсанкційному судні, - BBC

14:12 02.08.2026 Нд
1 хв
Судно доставило до Малі вантажівки, БТР та БМП
aimg Тетяна Степанова
Росія переправила до Малі бронетехніку на підсанкційному судні, - BBC Фото: Росія переправила до Малі бронетехніку на підсанкційному судні "Михайло Бритнєв" (росЗМІ)
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Росія переправила до Малі військову техніку за допомогою підсанкційного вантажного судна "Михайло Бритнєв".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

На відео, яке 25 липня транслювало малійське державне телебачення, було видно велику колону бронетехніки, яка прибула до столиці Бамако.

За даними ЗМІ, підсанкційне вантажне судно "Михайло Бритнєв" пришвартувалося у Ломе 9 липня. Воно перевозило вантажівки, бронетранспортери та бойові машини піхоти.

Дані з відстеження суден показують, що "Михайло Бритнєв" вийшов із російського порту Балтійськ 18 червня і рухався через Північне море перед входом у Ла-Манш.

Фото: ВВС

Судно супроводжував через Ла-Манш російський військовий корабель типу "Ропуча".

За інформацією BBC Verify, порт Балтійськ слугував перевалочним пунктом для кількох суден, що експортували військові матеріали до Західної Африки.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що під час бою в Малі російські військові покинули союзників напризволяще. Наслідки атаки виявилися для них катастрофічними.

Також повідомлялося, що США можуть зіткнутися з росіянами в Малі. Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість військових дій у Малі проти угруповання JNIM, повʼязаного з "Аль-Каїдою".

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