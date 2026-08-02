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Россия переправила в Малую бронетехнику на подсанкционном судне, - BBC

14:12 02.08.2026 Вс
1 мин
Судно доставило в Малые грузовики, БТР и БМП
aimg Татьяна Степанова
Россия переправила в Малую бронетехнику на подсанкционном судне, - BBC Фото: Россия переправила в Малую бронетехнику на подсанкционном судне "Михаил Бритнев" (росСМИ)
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Россия переправила в Малую военную технику с помощью подсанкционного грузового судна "Михаил Бритнев".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

На видео, которое 25 июля транслировало малийское государственное телевидение, была видна большая колонна бронетехники, прибывшая в столицу Бамако.

По данным СМИ, подсанкционное грузовое судно "Михаил Бритнев" пришвартовалось в Ломе 9 июля. Оно перевозило грузовики, бронетранспортеры и боевые машины пехоты.

Данные по отслеживанию судов показывают, что "Михаил Бритнев" вышел из российского порта Балтийск 18 июня и двигался через Северное море перед входом в Ла-Манш.

Фото: BBC

Судно сопровождал через Ла-Манш русский военный корабль типа "Рапучая".

По информации BBC Verify, порт Балтийск служил перевалочным пунктом для нескольких судов, экспортировавших военные материалы в Западную Африку.

Напомним, ранее мы сообщали, что во время боя в Мали российские военные покинули союзников на произвол судьбы. Последствия атаки оказались для них катастрофическими.

Также сообщалось, что США могут столкнуться с россиянами в Мали. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность военных действий в Мали против группировки JNIM, связанной с "Аль-Каидой".

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