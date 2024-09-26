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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Росія не переможе": Байден пообіцяв, що США не припинять підтримку України

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Росія не переможе у війні. Сполучені Штати Америки продовжуватимуть надавати військову допомогу Україні.

Про це заявив президент США Джо Байден перед зустріччю з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Байден подякував Зеленському за те, що він поділився своїм планом перемоги України у війні з Росією.

Під час зустрічі лідери також обговорили військове фінансування та довгострокову підтримку України.

"Ми підтримуємо Україну. Ми стоїмо з Україною зараз і в майбутньому... Дозвольте мені бути відвертим. Росія не переможе у війні", - наголосив американський президент.

Допомога Україні від США

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що США виділили для України новий пакет військової допомоги на 375 млн доларів. Озброєння нададуть з американських запасів.

До пакета, зокрема, увійшли авіабомби JSOW, снаряди для HIMARS, артилерійські боєприпаси.

Пізніше у Пентагоні та Білому домі повідомили, що США передадуть Україні озброєння вартістю 2,4 млрд доларів. Воно увійшло до нового пакету військової допомоги.

Додамо, раніше сьогодні президенти України та США Володимир Зеленський і Джо Байден вже зустрілися в Білому домі. Під час переговорів український лідер детально представив деталі свого плану перемоги у війні з Росією.

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Сполучені Штати АмерикиДжозеф БайденДопомога УкраїніВійськова допомогаВійна в Україні