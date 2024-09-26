"Россия не победит": Байден пообещал, что США не прекратят поддержку Украины

Байден поблагодарил Зеленского за то, что он поделился своим планом победы Украины в войне с Россией.

Во время встречи лидеры также обсудили военное финансирование и долгосрочную поддержку Украины.

"Мы поддерживаем Украину. Мы стоим с Украиной сейчас и в будущем... Позвольте мне быть откровенным. Россия не победит в войне", - подчеркнул американский президент.