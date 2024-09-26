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"Россия не победит": Байден пообещал, что США не прекратят поддержку Украины

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Россия не победит в войне. Соединенные Штаты Америки будут продолжать оказывать военную помощь Украине.

Об этом заявил президент США Джо Байден перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Байден поблагодарил Зеленского за то, что он поделился своим планом победы Украины в войне с Россией.

Во время встречи лидеры также обсудили военное финансирование и долгосрочную поддержку Украины.

"Мы поддерживаем Украину. Мы стоим с Украиной сейчас и в будущем... Позвольте мне быть откровенным. Россия не победит в войне", - подчеркнул американский президент.

Помощь Украине от США

Напомним, сегодня стало известно, что США выделили для Украины новый пакет военной помощи на 375 млн долларов. Вооружение будет предоставлено из американских запасов.

В пакет, в частности, вошли авиабомбы JSOW, снаряды HIMARS, артиллерийские боеприпасы.

Позже в Пентагоне и Белом доме сообщили, что США передадут Украине вооружение стоимостью 2,4 млрд долларов. Оно вошло в новый пакет военной помощи.

Добавим, ранее сегодня президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден уже встретились в Белом доме в Вашингтоне. В ходе переговоров украинский лидер подробно представил детали своего плана победы в войне с Россией.

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