Боєприпаси для авіації і не лише. США офіційно оголосили нову військову допомогу Україні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Пентагону та пресслужбу Білого дому.

Як зазначили у Пентагоні, пакет дозволить надати Україні додаткову протиповітряну оборону, безпілотники та боєприпаси класу "повітря-земля", а також зміцнить оборонну промислову базу України та підтримає її потреби в обслуговуванні та підтримці.

Озброєння передадуть Україні в рамках Ініціативи зі сприяння безпеці України (USAI). Це означає, що зброю закуповуватимуть у промисловості, а не надаватимуть з американських запасів.

До нового пакету на 2,4 млрд доларів увійшли:

боєприпаси та підтримка для українських систем ППО;

боєприпаси класу "повітря-земля";

безпілотники та компоненти для підтримки українського виробництва безпілотників;

обладнання для боротьби із безпілотниками;

безпілотні надводні судна;

обладнання захищеного зв'язку;

обладнання та матеріальні засоби для підтримки українського виробництва боєприпасів;

запасні частини, технічне обслуговування та підтримка, а також інше допоміжне обладнання.

Це двадцять перший пакет у рамках ініціативи USAI для України від США.

"Сполучені Штати продовжуватимуть працювати разом із близько 50 союзниками та партнерами в рамках Контактної групи з питань оборони України та пов'язаних з нею коаліцій, щоб забезпечити підтримку, необхідну Україні для перемоги у війні", - запевнили в Міноборони США.

При цьому, окрім пакету, президент США Джо Байден видав указ про виділення 5,55 млрд доларів на допомогу Україні з американських запасів.

Оновлено 22:33

Як розповів під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським американський лідер Джо Байден, США відремонтують та нададуть Україні додаткову батарею ППО Patriot та більшу кількість ракет Patriot.

До речі, про такий пакет від США президент України Володимир Зеленський заявляв ще сьогодні вдень.