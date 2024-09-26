Байден підтвердив передачу Україні крилатих далекобійних авіабомб JSOW: що ще в пакеті
Сполучені Штати Америки (США) виділили Україні військову допомогу на суму 7,9 млрд доларів. До пакета увійдуть крилаті авіаційні бомби Joint Stand-off Weapon (JSOW).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Білий дім.
Зазначається, що голова Білого дому Джо Байден доручив Міністерству оборони США виділити Україні всі кошти, які залишились в рамках Ініціативи безпекової допомоги Києву, до кінця терміну його перебування на посаді президента.
"Я також санкціонував 5,5 мільярдів доларів у рамках президентських повноважень щодо скорочення озброєнь, щоб гарантувати, що ці повноваження не закінчаться, і щоб моя Адміністрація могла повністю використати фінансування, виділене Конгресом на підтримку скорочення американського обладнання для України, а потім поповнити американські запаси", - додав Байден.
У тому ж числі Міністерство оборони Штатів виділить 2,4 мільярда доларів на допомогу Україні, що дозволить забезпечити країну:
- засобами протиповітряної оборони;
- безпілотними авіаційними системами;
- боєприпасами класу "повітря-земля".
Зокрема пакет допомоги включатиме:
- боєприпаси великої дальності Joint Stand-off Weapon;
- додаткова батарея протиповітряної оборони (ППО) Patriot й ракет до неї;
"З метою розбудови потенціалу українських військово-повітряних сил я доручив Міністерству оборони розширити підготовку українських пілотів F-16, в тому числі підтримати підготовку ще 18 пілотів наступного року", - додав Байден.
Joint Stand-off Weapon
JSOW - це високотехнологічна керована бомба, розроблена для виконання атак на відстані без ризику для пілотованих літальних апаратів. Ця зброя використовує GPS-навігацію та інерційну систему керування для точного ураження цілей на суші і в морі.
JSOW має кілька варіантів, серед яких найвідоміший - JSOW-A, що оснащений осколково-фугасною бойовою частиною.
JSOW може бути скинута з різних типів бойових літаків, таких як F-15, F-16, F/A-18, і F-35, що робить її універсальною для використання у різних військових сценаріях.
Серед інших характеристик:
- довжина: 4,06 метра;
- діаметр: 33 сантиметри;
- вага: 483 кілограми;
- розмах крила: 2,7 метра.
Дальність:
- пуск з малої висоти - 22 км
- пуск з великої висоти - 130 км
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