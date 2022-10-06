Росія перекинула в Україну резервні підрозділи: куди їх направили

Протягом тижня Росія перекинула в Україну резервні підрозділи. Їх направили на Донецький та Південнобузький напрямки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заступницю міністра оборони Ганну Маляр на брифінгу .

Вона повідомила, що у рамках мобілізації в Росії розпочато формування територіальних з'єднань та частин, які можуть бути введені на анексовані території України для підтримання окупаційного режиму.

"Противник активізував введення в операцію підрозділів резерву у Донецькому та Південнобузькому операційних районах", - сказала заступниця міністра.

Маляр повідомила, що за даними української розвідки, протягом тижня загальна кількість російських військ в Україні збільшилась до 127 батальйонно-тактичних груп. Зазначимо, що БТГ складається з 600-800 військових. Таким чином, на території нашої країни наразі перебувають від 76 до 101 тисячі окупантів.