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Мобілізованих росіян вже помітили на півдні України: в ЗСУ розповіли про їх підготовку

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Україна, Вівторок 04 жовтня 2022 14:37
Мобілізованих росіян вже помітили на півдні України: в ЗСУ розповіли про їх підготовку Фото: мобілізованих росіян вже помітили на півдні України (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Нові мобілізовані з Росії вже з'явилися в тимчасово окупованих районах півдня України. ЗСУ стежать за тим, як РФ перекидає нові сили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівниці прес-центру ОК "Південь" Наталії Гуменюк.

"Ми знаємо їхню кількість. Вони непідготовлені, але цілком ймовірно, що можуть готуватися безпосередньо на позиціях, тому що недооцінювати ворога не можна", - пояснила вона.

За її словами, ЗСУ відслідковують нових мобілізованих завдяки руху спротиву.

"Тому ми за ними стежимо й проводимо серед них інформаційну кампанію про те, як "не мораючи" руки кров'ю, вони мали б змогу скласти зброю й перейти в "обмінний фонд", - додала Гуменюк.

Як повідомлялося, ЗСУ вже беруть у полон росіян, яких призвали після оголошення президентом РФ Володимиром Путіним мобілізації.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підтвердив звільнення Архангельського та Миролюбівки, що у Херсонській області.

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