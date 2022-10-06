Менше, ніж заявив Шойгу. В розвідці назвали кількість вже мобілізованих росіян

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив про 200 тисяч мобілізованих осіб. Однак реальна кількість мобілізованих, є меншою, хоч й перетинає 100 тисяч.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова представника української розвідки Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

За словами Юсова, загалом Росія готується призвати більше 300 тисяч росіян.

"Шойгу оголосив про 200 тисяч, але 200 тисяч ще немає. Це менша кількість. Ми не знаємо, для чого вони завищили показники, можливо, перед керівництво рапортують, можливо, з іншою метою. Це більше 100 тисяч осіб вже. Ми знаємо відповідні показники", - заявив Юсов.

Також представник ГУР додав, що Україна знає точну кількість мобілізованих, але розвідка їх поки не буде розголошувати.