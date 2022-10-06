Россия перекинула в Украину резервные подразделения: куда их направили

В течение недели Россия перекинула в Украину резервные подразделения. Их направили на Донецкое и Южнобужское направления.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны Анну Маляр на брифинге .

Она сообщила, что в рамках мобилизации в России начато формирование территориальных соединений и частей, которые могут быть введены на аннексированные территории Украины для поддержки оккупационного режима.

"Противник активизировал введение в операцию подразделений резерва в Донецком и Южнобугском операционных районах", - сказала заместитель министра.

Маляр сообщила, что по данным украинской разведки, в течение недели общее количество российских войск в Украине увеличилось до 127 батальонно-тактических групп. Отметим, что БТГ состоит из 600-800 военных. Таким образом, на территории нашей страны сейчас находятся от 76 до 101 тысяч оккупантов.