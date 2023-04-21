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Росія перекинула до Скадовська підрозділ засуджених для "забезпечення правопорядку"

Ілюстративне фото: Росія перекинула до Скадовська підрозділ засуджених для "забезпечення правопорядку" (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Росія перекинула до Скадовська Херсонської області підрозділ із засуджених нібито для забезпечення правопорядку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

"Нещодавно до тимчасово захопленого Скадовська, що на Херсонщині, прибув підрозділ окупантів чисельністю близько 300 осіб, із числа засуджених, нібито для забезпечення правопорядку", - сказано у повідомленні.

Тим часом серед загарбників ходять чутки про швидке закінчення бойових дій з територіальними поступками на користь РФ, ймовірно, для підняття духу окупантів.

Разом з тим, відомо, що деякі бойові підрозділи, які раніше перебували у місті, поступово виводять із населеного пункту на тимчасово окуповану територію Криму.

Нагадаємо, російські журналісти підрахували, що минулого року у колоніях РФ "зникли" 17 тисяч ув'язнених.

Додамо, що Міноборони РФ почало укладати контракти з російськими ув'язненими, яких вербує з лютого, на 18 місяців.

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Херсонська областьВійна Росії проти УкраїниГенштаб ВСУ