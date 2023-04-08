Хочуть воювати у 2024 році? З ув'язненими в РФ укладають контракти на 18 місяців

З російськими ув'язненими, яких з лютого 2023 року вербує Міноборони РФ, почали укладати контракти на 18 місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови російської організації "Русь Сидяча" Ольги Романової.

"Почали підписувати контракти з ув'язненими не на 6 місяців, як це було досі, а на 18", - йдеться у повідомленні.

Романова зазначає, що мова йде про випадки у Свердловській та Ярославській областях РФ.

"Тобто вони розраховують воювати і наступного року", - додала глава організації.