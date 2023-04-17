Російські ЗМІ підрахували, що за минулий рік у колоніях РФ "зникли" 17 тисяч ув'язнених
На початок 2023 року в 35 регіонах РФ стало на 17 тисяч ув'язнених "менше". Більшість із цих людей вирушили воювати проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання "Медіазона".
"Найбільше ув'язнених зникло у Самарській області: на початку 2022 року в колоніях у цьому регіоні утримувалося 10,2 тисячі осіб, а на початку 2023 - всього 7,5 тисяч. Такий спад не можна пояснити історичним трендом, адже за попередній 2021 кількість ув'язнених в області навпаки збільшилася більш ніж на 300 осіб", - йдеться у матеріалі.
Зазначається, що більше тисячі осіб "зникли" також у Челябінській (1574) та Кіровській (1153) областях, а також у Татарстані (1040).
Джерело в колонії розповіло "Медіазоні", що з в'язниць у Тульській області РФ завербувалися на війну проти України близько тисячі людей. Це підтверджується і статистикою: на початок 2022 року у колоніях Тульської області утримувалося 6,4 тисячі осіб, а на початок 2023 - 5,5 тисяч (на 875 менше)
Про активність вербувальників у Красноярському краї РФ повідомляли відразу кілька людей. Наприклад, колишній політв'язень Іван Асташин писав, що з однієї лише норильської ВК-15 (виправна колонія - ред.) на війну проти України пішли 270 людей. З ВК-2 у Ярославлі під час першої зустрічі з ПВК "Вагнера" погодилися брати участь у війні проти України 110 осіб, а в наступні хвилі - зокрема за участю Міноборони РФ - ще близько 80.
Нагадаємо, що з російськими ув'язненими, яких з лютого 2023 року вербує Міноборони РФ, почали укладати контракти на 18 місяців.
Найближчими тижнями тисячі російських в'язнів, які воювали за групу "Вагнер", швидше за все, будуть помилувані та звільнені. Вони стануть серйозною проблемою для пересічних жителів Росії.
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