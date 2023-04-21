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Россия перебросила в Скадовск подразделение осужденных для "обеспечения правопорядка"

Иллюстративное фото: Россия перебросила в Скадовское подразделение осужденных для "обеспечения правопорядка" (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Россия перебросила в Скадовск Херсонской области подразделение из осужденных якобы для обеспечения правопорядка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

"Недавно во временно захваченный Скадовск Херсонской области прибыло подразделение оккупантов численностью около 300 человек, из числа осужденных, якобы для обеспечения правопорядка", - сказано в сообщении.

Между тем среди захватчиков ходят слухи о скором окончании боевых действий с территориальными уступками в пользу РФ, вероятно, для поднятия духа оккупантов.

Вместе с тем, известно, что некоторые боевые подразделения, которые ранее находились в городе, постепенно выводят из населенного пункта на временно оккупированную территорию Крыма.

Напомним, российские журналисты подсчитали, что в прошлом году в колониях РФ "исчезли" 17 тысяч заключенных.

Минобороны РФ начало заключать контракты с российскими заключенными, которых вербует с февраля, на 18 месяцев.

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Херсонская областьВойна России против УкраиныГенштаб ВСУ