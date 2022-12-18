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Росія перекинула до Білорусі ще 50 "Уралів", - "Гаюн"

Фото: Росія перекинула до Білорусі ще 50 "Уралів" (скриншот із відео)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Росія перекинула до Білорусі ще щонайменше 50 нових вантажних автомобілів "Урал", які можуть призначатися для російських військових на білоруському полігоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Беларускі Гаюн".

Спільнота залізничників Білорусі повідомляє, що 16 грудня з Росії до Білорусі прибув черговий ешелон із технікою Збройних сил РФ.

Так, ешелон вирушив із залізничної станції "Мисяш" (Челябінська область, РФ) 11 грудня та прибув на залізничну станцію "Осиповичі-1" (Могилівська область, Білорусь) 16 грудня.

Повідомляється, що у складі було перекинуто приблизно 50 одиниць нових вантажних автомобілів "Урал". Вивантаження почалося о 4:30 ранку того ж дня.

"Гаюн" зазначає, що є підстави вважати, що техніка призначається для постачання військових ЗС РФ, які знаходяться на полігоні "Осиповичський".

Крім того, 11 грудня на станцію "Полонка" прибув військовий ешелон зі станції "Мисяш" з аналогічним вантажем (30 одиниць нових вантажних автомобілів "Урал").

Нагадаємо, раніше Росія перекинула ще два ешелони з технікою ВПС РФ до Білорусі. У їхньому складі було мінімум 60 одиниць техніки.

У Білорусі також помітили велику колону медичних машин армії РФ .

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