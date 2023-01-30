РФ відправила до Білорусі нові підрозділи військових для підготовки, - ДПСУ

За його словами, ситуація на кордоні з Білоруссю залишається повністю контрольованою.

"Звісно, що цей напрямок досить напружений через те, що Білорусь не припиняє підтримувати Росію у війні, яку вона розв’язала проти нашої країни, і надає і свою територію, і свій повітряний простір, Там постійно відбуваються навчання між підрозділами РФ і Білорусі", - розповідає Демченко.

Також він зазначив, що на території Білорусі зараз триває навчання авіаційної компоненти, яка має закінчитися 1 лютого.

"Наразі поряд з нашим кордоном працівники Держприкордонслужби не спостерігають переміщення ні військової техніки, ні особового складу цих підрозділів - вони переважно знаходяться на тих військових полігонах, які "люб’язно" надає Білорусь", - заявив Демченко.

Речник ДПСУ проінформував, що загалом в Білорусі знаходитися близько 9 000 російських військовослужбовців.

"Раніше ми фіксували дещо більшу їхню кількість. Але ті підрозділи, які вже пройшли навчання, були переведені назад на територію РФ для того, щоб надалі перекинути (їх - ред.) на напрямки, де ведуться бойові дії, а на територію Білорусі зайшли нові підрозділи для проведення цих навчань і, власне, підготовки", - підсумував Демченко.

Нагадаємо, днями моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомила, що навчання РФ в Білорусі знову продовжено, проте українські прикордонники вважають, що ці навчання будуть продовжуватись ще не раз.

Додамо, раніше в Генштабі ЗСУ пояснювали, що через проведення цих навчань потенційна загроза наступу ворога з території Білорусі буде зберігатися протягом всього року.

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