РФ відправила до Білорусі нові підрозділи військових для підготовки, - ДПСУ

У Білорусь російська армія перекинула свої нові підрозділи для підготовки. Тим часом деякі військові, що вже пройшли навчання вже повернулися до РФ, звідки будуть переведені на окуповані території України, де ведуться бої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка в ефірі телемарафону.

За його словами, ситуація на кордоні з Білоруссю залишається повністю контрольованою.

"Звісно, що цей напрямок досить напружений через те, що Білорусь не припиняє підтримувати Росію у війні, яку вона розв’язала проти нашої країни, і надає і свою територію, і свій повітряний простір, Там постійно відбуваються навчання між підрозділами РФ і Білорусі", - розповідає Демченко.

Також він зазначив, що на території Білорусі зараз триває навчання авіаційної компоненти, яка має закінчитися 1 лютого.

"Наразі поряд з нашим кордоном працівники Держприкордонслужби не спостерігають переміщення ні військової техніки, ні особового складу цих підрозділів - вони переважно знаходяться на тих військових полігонах, які "люб’язно" надає Білорусь", - заявив Демченко.

Речник ДПСУ проінформував, що загалом в Білорусі знаходитися близько 9 000 російських військовослужбовців.

"Раніше ми фіксували дещо більшу їхню кількість. Але ті підрозділи, які вже пройшли навчання, були переведені назад на територію РФ для того, щоб надалі перекинути (їх - ред.) на напрямки, де ведуться бойові дії, а на територію Білорусі зайшли нові підрозділи для проведення цих навчань і, власне, підготовки", - підсумував Демченко.

Нагадаємо, днями моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомила, що навчання РФ в Білорусі знову продовжено, проте українські прикордонники вважають, що ці навчання будуть продовжуватись ще не раз.

Додамо, раніше в Генштабі ЗСУ пояснювали, що через проведення цих навчань потенційна загроза наступу ворога з території Білорусі буде зберігатися протягом всього року.

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