РФ отправила в Беларусь новые подразделения военных для подготовки, - ГПСУ

В Беларусь российская армия перебросила свои новые подразделения для подготовки. Между тем уже некоторые прошедшие учения военные вернулись в РФ, откуда будут переведены на оккупированные территории Украины, где ведутся бои.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко в эфире телемарафона.

По его словам, ситуация на границе с Белоруссией остается полностью контролируемой.

"Конечно, это направление достаточно напряженное из-за того, что Беларусь не прекращает поддерживать Россию в войне, которую она развязала против нашей страны, и предоставляет и свою территорию, и свое воздушное пространство. Там постоянно проходят учения между подразделениями РФ и Беларуси", - рассказывает Демченко.

Также он отметил, что на территории Беларуси сейчас идет учения авиационной компоненты, которая должна закончиться 1 февраля.

"В настоящее время рядом с нашей границей работники Госпогранслужбы не наблюдают перемещения ни военной техники, ни личного состава этих подразделений - они преимущественно находятся на тех военных полигонах, которые "любезно" предоставляет Беларусь", - заявил Демченко.

Спикер ГПСУ проинформировал, что всего в Беларуси находится около 9 000 российских военнослужащих.

"Раньше мы фиксировали несколько большее их количество. Но те подразделения, которые уже прошли учения были переведены обратно на территорию РФ для того, чтобы в дальнейшем перебросить (их - ред.) на направления, где ведутся боевые действия, а на территорию Беларуси зашли новые подразделения для проведения этих учений и, собственно, подготовки", - подытожил Демченко.

Напомним, на днях мониторинговая группа "Белорусский Гаюн" сообщила, что обучение РФ в Беларуси снова продолжено, однако украинские пограничники считают, что эти учения будут продолжаться еще не раз.

Ранее в Генштабе ВСУ объясняли, что из-за проведения этих учений потенциальная угроза наступления врага с территории Беларуси будет сохраняться в течение всего года.

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