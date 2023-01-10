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Росія перекидає військових з Білорусі на Схід України, - прикордонники

Фото: Росія перекидає військових з Білорусі на Схід України (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Росія та Білорусь постійно проводять спільні навчання між військовими підрозділами. А частину окупантів вже перекидають з Білорусі на Схід України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

"Поряд нашого кордону ми не відмічаємо, щоб відбувалося якесь переміщення техніки або особового складу чи то підрозділів РФ чи Білорусі. Але звісно нагнітання продовжується, тому що Росія та Білорусь постійно проводять свої спільні навчання між військовими підрозділами", - сказав Демченко.

Він зазначив, що відбувається перекидання чергових сил Росії на територію білорусі. Зараз вони анонсують їх навчання авіаційної компоненти. Водночас ті сили РФ, які знаходилися до цього на території Білорусі й проходили підготовку, їх потихеньку Росія перекидає на Схід України, щоб посилити своє угрупування.

Нагадаємо, Міністерство оборони Білорусі знову продовжило спільні з армією РФ навчання. Вони триватимуть щонайменше до 16 січня.

Також раніше ми писали, що 8 січня, на залізничну станцію Барановичі-Поліські в Білорусі прибув ешелон з технікою та особовим складом Збройних сил Російської Федерації.

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