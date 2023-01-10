Россия перебрасывает военных из Беларуси на Восток Украины, - пограничники

Россия и Белоруссия постоянно проводят совместные учения между военными подразделениями. А часть оккупантов уже перебрасывают из Беларуси на Восток Украины.

"Вблизи нашей границы мы не отмечаем, чтобы происходило какое-то перемещение техники или личного состава или подразделений РФ или Беларуси. Но конечно нагнетание продолжается, потому что Россия и Беларусь постоянно проводят свои совместные учения между военными подразделениями", - сказал Демченко.

Он отметил, что происходит переброска дежурных сил России на территорию Беларуси. Сейчас они анонсируют их обучение авиационной компоненте. В то же время те силы РФ, которые находились до этого на территории Беларуси и проходили подготовку, их потихоньку Россия перебрасывает на восток Украины, чтобы усилить свою группировку.